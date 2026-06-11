Am heutigen Donnerstagabend startet die Fußball-WM mit dem Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika. Flaggen an Autos oder Häusern sind bislang kaum zu sehen. Sind die Menschen in Hannover (Niedersachsen) bereits im WM-Fieber? Und welche Auswirkungen könnte das Turnier auf Wirtschaft und Gastronomie haben?