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Am heutigen Donnerstagabend startet die Fußball-WM mit dem Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika. Flaggen an Autos oder Häusern sind bislang kaum zu sehen. Sind die Menschen in Hannover (Niedersachsen) bereits im WM-Fieber? Und welche Auswirkungen könnte das Turnier auf Wirtschaft und Gastronomie haben?

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Glückstädter Matjeswochen 2026 gestartet

11.06.2026 18:05 Uhr

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