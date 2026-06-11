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Während die meisten Fans die Deutschland-Spiele gemütlich vor dem Fernseher oder beim Public Viewing verfolgen, haben zwei Bremerhavener deutlich größere Pläne. Kai Flathmann und Dennis Jesionek sind am Morgen in Richtung USA aufgebrochen. Ihr Ziel: die Spiele der DFB-Elf live im Stadion zu verfolgen.

Dafür nehmen die beiden einen rund 4.300 Kilometer langen Roadtrip durch Nordamerika auf sich. Die Fußball-WM wird erstmals in drei Ländern ausgetragen – in den USA, Kanada und Mexiko. Allein zwischen den Vorrunden-Spielorten der deutschen Nationalmannschaft liegen mit Houston, Toronto und New York mehrere tausend Kilometer.

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