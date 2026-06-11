Nur gut jede zweite Mutter in Bremen berufstätig

Bremen (dpa/lni) –

In Bremen ist der Anteil arbeitender Mütter kleiner Kinder geringer als in jedem anderen Bundesland. Nur gut jede zweite Mutter mit einem Kind zwischen drei und sechs Jahren sei berufstätig, teilte die Arbeitnehmerkammer Bremen mit. Im Bundesdurchschnitt seien es drei von vier Müttern. Ein Problem sei die Kinderbetreuung. Doch der Ausbau von Kita-Plätzen sei zuletzt ins Stocken geraten. Nach Angaben der Kammer fehlen etwa 3.600 Plätze für Kinder bis zum dritten Lebensjahr.

Zudem gebe es weiter ein Ungleichgewicht bei der Kinderbetreuung zwischen Vätern und Müttern. Die Hälfte der Mütter von Kindern bis 14 Jahren arbeite in Teilzeit, bei den Vätern seien es nur elf Prozent. Gleichzeitig nehmen Väter in Bremen den Angaben zufolge seltener Elternzeit als Väter in anderen Bundesländern.

60 Prozent der Bremer Mütter sind finanziell abhängig

Das Ungleichgewicht zeige sich auch darin, dass 60 Prozent der Bremer Mütter finanziell abhängig seien. Sie gehen laut der Arbeitnehmerkammer mit so wenig eigenem Geld in eine Schwangerschaft, dass sie ihre ökonomische Existenz nicht selbstständig sichern können. Deshalb müsse auch das Elterngeld erhöht werden.

«Die Zahlen sind erschreckend und machen deutlich, wie stark tradierte Rollenbilder hierzulande immer noch vorherrschen und wie schwer es ist, diese Strukturen nachhaltig aufzubrechen», sagte die Bremer Landesfrauenbeauftragte Bettina Wilhelm.