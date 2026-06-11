Nach 1860-Lizenzentzug: TSV Havelse bleibt Drittligist

Frankfurt/Main (dpa) –

Der TSV Havelse darf trotz des sportlichen Abstiegs auch in der kommenden Saison in der 3. Fußball-Liga spielen. Nach Ende des Zulassungsverfahrens steht auch offiziell fest, dass der TSV 1860 München trotz sportlicher Qualifikation wegen nicht erfüllter wirtschaftlicher Bedingungen in die Regionalliga Bayern absteigen muss. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, erhält der TSV Havelse den frei gewordenen Startplatz.

Die Niedersachsen würden gemäß Spielordnung als bestplatzierter sportlicher Absteiger der Saison 2025/2026 nachrücken, hieß es in der Mitteilung. Die Havelser waren in der gerade beendeten Spielzeit als Aufsteiger Tabellen-17. geworden. Die Münchner waren auf Rang acht gelandet, bekommen nach einem Streit mit ihrem umstrittenen Investor Hasan Ismaik aber keine Lizenz für die 3. Liga. Dem Vernehmen nach sollen dafür 2,7 Millionen Euro gefehlt haben. Den Kooperationsvertrag mit Ismaik kündigte der Traditionsclub.

Durch Havelses Verbleib in der 3. Liga wurde ein Platz in der Regionalliga Nord frei. Diesen nimmt als bestplatzierter sportlicher Absteiger die U23 des FC St. Pauli ein.