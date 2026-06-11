Am heutigen Donnerstag sind in Glückstadt (Schleswig-Holstein) die traditionellen Matjeswochen gestartet. Seit 58 Jahren feiert die Kleinstadt an der Elbe die beliebte Fischspezialität. Vier Tage lang erwartet die Besucher:innen ein buntes Programm mit Live-Musik, Flohmarkt und natürlich jeder Menge Matjes. Damit verwandelt sich die Innenstadt erneut in eine Festmeile für Einheimische und Gäste aus der Region.

