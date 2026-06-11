Zum 18. Mal ist im Imperial Theater auf der Reeperbahn der Förderpreis „Krach+Getöse“ vergeben worden. In diesem Jahr zählen fünf Hamburger Bands und Künstler:innen zu den Gewinner:innen. Darunter ist auch die Sängerin Nvcht. In ihrem selbst definierten Genre „Blockpop“ singt sie über ihre Kindheit in Hamburg und das Erwachsenwerden zwischen Armut und akademischem Aufstieg.

Mit dem Krach+Getöse-Förderpreis unterstützt Hamburg seit Jahren junge Musiker:innen beim Einstieg ins Musikgeschäft. Neben Preisgeldern profitieren die Gewinner:innen auch von wertvollen Kontakten in die Branche.

