Wohnungsbrand in Lübeck: Feuerwehr rettet 29 Menschen

11. Juni 2026

Bei einem Wohnungsbrand in Lübeck sind mehrere Bewohner:innen über Balkone und Fenster gerettet worden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, kam es am Morgen zum Vollbrand in der Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses. 

Die Feuerwehr befreite insgesamt 29 Bewohner:innen. Drei von ihnen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Zur Schwere ihrer Verletzungen gab es zunächst keine Informationen. Die betroffene Wohnung ist unbewohnbar. Ob die anderen Wohnungen benutzbar sind, muss noch festgestellt werden. Derzeit benötigen 13 Bewohner eine Notunterkunft. Die Brandursache ist bisher nicht bekannt.

SAT.1 REGIONAL/dpa

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