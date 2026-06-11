Bekleidungsgeschäfte sollen bestreikt werden

Hannover(dpa/lni) – Beschäftigte von Bekleidungsgeschäften in Niedersachsen und Bremen sind zu einem Warnstreik aufgerufen. Sie sollen am Freitag ihre Arbeit niederlegen, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. Bei der zweiten Verhandlungsrunde für den Tarifvertrag im Einzelhandel habe die Arbeitgeberseite ein unzureichendes Angebot vorgelegt.

Das Angebot sehe 2 Prozent mehr Entgelt ab November sowie weitere 1,5 Prozent ab August 2027 vor. Verdi fordert für die Beschäftigten sieben Prozent oder mindestens 225 Euro mehr; Azubis sollen 150 Euro mehr bekommen. Darüber hinaus fordert die Gewerkschaft einen Mindestlohn von 14,90 Euro und eine Laufzeit von 12 Monaten. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 6. Juli in Hannover statt.