Mann verletzt sich auf Hof mit Heugabel an Fuß

Aurich (dpa/lni) –

Bei einem Arbeitsunfall in Aurich hat sich ein Mann mit einer Heugabel am Fuß verletzt. Der Vorfall passierte auf einem landwirtschaftlichen Anwesen, wie die Feuerwehr mitteilte. «In enger Absprache mit den Sanitätern und unter größter Vorsicht entfernten die Einsatzkräfte eine Zinke der Forke mit einem Schneidgerät», hieß es. Dann sei der Verletzte schonend in einen Rettungswagen gebracht worden, der ihn in eine Klinik brachte. Angaben zum Hergang des Unfalls am späten Donnerstagnachmittag und zur Art der Verletzungen gab es zunächst nicht.