Gladbacher Stürmertalent wechselt nach Braunschweig

Braunschweig (dpa) –

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat den Stürmer Jan Urbich von Borussia Mönchengladbach verpflichtet. Der 21-Jährige kommt zunächst für eine Saison auf Leihbasis. Danach können ihn die Braunschweiger per Kaufoption langfristig binden.

«Mit Jan verpflichten wir einen Stürmer, der auf dem Markt sehr gefragt war und seinen Torriecher bereits in der Regionalliga eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Dass er anschließend schnell den Sprung in den Bundesliga-Kader von Borussia Mönchengladbach geschafft hat, unterstreicht sein Potenzial», sagte Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.

Urbich kam in der vergangenen Saison zu drei Bundesliga-Einsätzen für die Gladbacher und spielte ansonsten in der zweiten Mannschaft des Bundesliga-Clubs. Dort erzielte er 14 Tore in 20 Spielen.