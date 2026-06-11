Der 11. Juni ist bundesweiter Hitzeaktionstag. Auch wenn der Sommer und hohe Temperaturen im Norden bislang noch auf sich warten lassen, soll der Aktionstag daran erinnern, dass extreme Hitze schnell zur Gefahr werden kann. Besonders betroffen sind Kleinkinder, ältere Menschen sowie Obdach- und Wohnungslose. Für sie können anhaltend hohe Temperaturen erhebliche gesundheitliche Risiken mit sich bringen. Der Hitzeaktionstag soll deshalb für die Folgen von Hitzewellen sensibilisieren und über geeignete Schutzmaßnahmen informieren.