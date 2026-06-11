«Kleine Helden von Osnabrück»: Elfjährige fassen Fahrraddieb

Osnabrück (dpa/lni) –

Als «kleine Helden von Osnabrück» hat die Polizei die Jungen Halil, Barazani, Omar und Miir gewürdigt. Die vier Elfjährigen haben vergangene Woche einen Fahrraddieb zur Rede gestellt und ihn zusammen mit einem Autofahrer und der Polizei gefasst, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten belohnten die Jungs für ihren Mut mit einem Besuch der Polizeiinspektion Osnabrück, bei dem es auch Süßigkeiten gab. Dabei bekamen sie zudem Einblicke in die Polizeiarbeit.

Am 1. Juni hatten die vier Jungs einen 65 Jahre alten Fahrraddieb auf frischer Tat auf einem Parkplatz ertappt und angesprochen. Der Mann drohte ihnen daraufhin Schläge an, doch die Kinder ließen sich nicht abschütteln. Stattdessen baten sie einen Autofahrer darum, die Polizei zu verständigen. Zu fünft folgten sie dem Dieb, sodass die Polizei ihn letztlich stellen konnte.

«Ihr habt Euch vorbildlich und genau richtig verhalten», lobte Polizeichef Oliver Voges. Die jungen Hilfsermittler haben den Polizeiberuf den Angaben zufolge nun auf ihrer Wunschliste – auch Polizeijacken stülpten sie sich probeweise schon mal über.