Am Dienstag sollte um 20:30 Uhr die Partie HSV gegen Leverkusen angepfiffen werden. Bereits um 18 Uhr vermeldete der Verein jedoch kurzfristig die Absage. Aufgrund des starken Tauwetters gab es Bedenken hinsichtlich der Sicherheit im Stadion. Am späten Dienstagnachmittag hatte sich an den Dachmembranen eine Beulenbildung gezeigt, es bestand Einsturzgefahr. Viele Fans waren zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Weg ins Stadion und waren entsprechend frustriert. Ein Sonderzug mit 700 Auswärtsfans fuhr daher früher als geplant zurück nach Leverkusen.