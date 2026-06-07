Tödlicher Unfall in Hamburg – Auto prallt gegen Ampel

Die Polizei findet am Unfallort neben der toten Person zwei weitere Verletzte, eine Person gilt als flüchtig. (Symbolbild) Marijan Murat/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Unfall im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld ist für einen Menschen tödlich geendet. Aufgrund von zu hoher Geschwindigkeit ist das Auto in der Nacht zum Sonntag mit einer Ampel kollidiert, wie die Polizei mitteilt. Der Wagen kam auf einer Seite liegend zum Halten. Im Auto waren nach Angaben der Polizei ursprünglich vier Menschen, eine Person flüchtete jedoch noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte. Ob es sich dabei um den Fahrer oder die Fahrerin handelt, ist noch unklar.

Die beiden weiteren Insassen des Fahrzeugs wurden leicht verletzt. Bis zum Morgen war die Straße komplett gesperrt und wird nun schrittweise wieder freigegeben.