Ohne Fahrschein – Mann stößt Zugbegleiter in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg ist ein Zugbegleiter in einem ICE von einem Mann ohne Fahrschein angegriffen worden. Der 63-jährige Zugbegleiter sprach den Mann am Freitagnachmittag im Rahmen der Fahrkartenkontrolle in der Bahn an, als er in den Abteilen Pfandflaschen sammelte, wie die Bundespolizei mitteilt. Der 25-Jährige habe daraufhin den Mitarbeiter gegen eine Gepäckanlage gestoßen und setzte das Sammeln fortgesetzt. Durch den Stoß sei der Zugbegleiter leicht verletzt worden.

Der Mann verweigerte gegenüber der Bundespolizei jegliche Aussage und wurde nach Abschluss der Maßnahmen des Hamburger Hauptbahnhofs verwiesen, wie es weiter hieß. Es sei ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Körperverletzung und Erschleichen von Leistungen eingeleitet worden. Bereits in der Vergangenheit habe der 25-Jährige mehrfach Ersatzfreiheitsstrafen wegen des Zugfahrens ohne Fahrkarte verbüßen müssen.