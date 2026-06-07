Männer schlagen auf Schützenfest auf Jugendliche ein

Die Polizei ermittelt gegen zwei Männer, die zwei Jugendliche mit Fäusten attackiert und einen Beamten verletzt haben. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Osterwald (dpa/lni) –

Zwei betrunkene Männer haben während eines Schützenfestes in der Region Hannover zwei Jugendliche mit Fäusten attackiert und Polizisten angegriffen. Die beiden 16- und 17-Jährigen sowie ein Beamter wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Zwei Polizisten waren demnach in der Nacht zum Sonntag in Osterwald bei Garbsen auf die Prügelei aufmerksam geworden. Zwei Männer im Alter von 50 und 64 Jahren schlugen den Angaben zufolge auf die Jugendlichen ein. Als die Beamten eingriffen, leisteten beide Männer sowie ein unbekannter Dritter Widerstand, wie es weiter hieß.

Die Polizisten setzten Pfefferspray ein. Mit Unterstützung von Passanten und weiteren Polizisten seien die beiden Angreifer überwältigt worden, der dritte Täter sei geflüchtet. Einer der Angreifer sei aufgrund seiner starken Alkoholisierung und wegen Reizungen durch das Pfefferspray ins Krankenhaus gekommen.

Die Polizei leitete gegen die beiden 50- und 64-Jährigen Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, versuchter Gefangenenbefreiung sowie Körperverletzung ein. Gesucht werden Zeugen und der bislang unbekannte dritte Täter.