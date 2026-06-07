800.000 Euro Schaden: Brand zerstört Autowerkstatt komplett

Bremervörde (dpa/lni) –

Durch den Brand einer Autowerkstatt in der Ortschaft Mehedorf in Bremervörde (Landkreis Rotenburg) ist ein Schaden von 800.000 Euro entstanden. In der Nacht zum Sonntag hat es im Dachstuhl des Betriebs angefangen zu brennen, wie die Polizei mitteilt. Die angerückten 300 Feuerwehrkräfte konnten durch stundenlange Löscharbeiten ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude verhindern, die Werkstatt wurde jedoch komplett zerstört. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Werkstatt zerstört

Wegen des entstandenen Rauchs hatte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in der Nacht eine Warnung an die Anwohner und Anwohnerinnen ausgesprochen, mit der Bitte, Türen und Fenster geschlossen zu halten.