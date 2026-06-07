Millionenbeute bei Haspa-Einbruch 2023 – Vier Männer in Haft

Nach dem Einbruch in eine Sparkassenfiliale im November 2023 fahndete die Hamburger Polizei mit mehr als 20 Funkstreifenwagen nach den Tätern. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Zweieinhalb Jahre nach einem Einbruch in einer Hamburger Sparkassenfiliale ist die ungewöhnliche Höhe der Beute bekanntgeworden: 1,95 Millionen Euro. Einen entsprechenden Bericht der «Bild»-Zeitung bestätigte die Hamburger Staatsanwaltschaft. Eine Sprecherin der Behörde teilte weiter mit, dass gegen sechs Tatverdächtige im Alter von 31 bis 37 Jahren ermittelt werde.

Flucht mit Bargeld

Zu der Filiale im Stadtteil Hamm hatten sich am späten Nachmittag des 23. November 2023 sechs maskierte Männer zunächst unbemerkt Zugang verschafft, wie die Polizei nach der Tat mitgeteilt hatte. Dann trafen sie auf eine Mitarbeiterin und eine Kundin, beide 61 Jahre alt. Die Mitarbeiterin alarmierte die Polizei.

Die Täter seien mit Bargeld geflüchtet, hieß es. Zur Höhe der Beute waren damals keine Angaben gemacht worden. Für ihre Flucht sollen die Einbrecher einen dunklen SUV benutzt haben. Die Polizei fahndete vergeblich mit rund zwei Dutzend Funkstreifenwagen.

Mehrere Verdächtige in Haft

Von den sechs Tatverdächtigen sitzen nach Angaben der Staatsanwaltschaft bereits zwei wegen anderer Delikte in Strafhaft. Zwei weitere seien im vergangenen Mai verhaftet worden und befinden sich in Untersuchungshaft. Eine Anklage sei noch nicht erhoben worden. Die beiden Haftbefehle wurden nach Informationen der «Bild»-Zeitung in Berlin vollstreckt.