Unfall bei Blaulichtfahrt – sechs Menschen verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Streifenwagen der Polizei sind sechs Menschen leicht verletzt worden. Die Beamten und Beamtinnen waren am späten Samstagnachmittag mit Blaulicht und Sirene auf dem Weg zu einem Einsatz, als sie in einer Kreuzung mit einem weiteren Wagen zusammenstießen, wie die Polizei mitteilt. In beiden Fahrzeugen wurden je drei Personen leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen.