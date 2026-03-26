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Im Ernst Deutsch Theater in Hamburg herrscht ab dem heutigen Donnerstag „Windstärke 17“. Das Theaterstück nach dem gleichnamigen Roman von Bestseller-Autorin Caroline Wahl feiert Premiere. Es geht um Familie, Schmerz und Neuanfang. In den vergangenen Tagen wurde noch fleißig geprobt.

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