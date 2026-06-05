Hamburg hat sich in vier Jahrzehnten zur deutschen Musicalhauptstadt entwickelt. Zahlreiche Produktionen begeistern dort jedes Jahr Musicalfans, und auch für die Zukunft sind namhafte Shows geplant. Dabei reicht die Geschichte des Musicals deutlich weiter zurück: Es entstand im späten 19. Jahrhundert in den USA durch die Verschmelzung von europäischer Operette, Varieté, burlesken Revueshows und Tanz. Seit mittlerweile 40 Jahren sind Musicals auch in Deutschland zu Hause und prägen das kulturelle Leben der Hansestadt.
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