Das Stadtmuseum Oldenburg (Niedersachsen) öffnet nach langen Neubauarbeiten und Verzögerungen am Wochenende mit einem großen Fest bei freiem Eintritt. Ursprünglich war die Eröffnung des neuen Museums für 2023 geplant. Doch Corona und der Ausbruch des Ukraine-Krieges hatten zu den Verzögerungen geführt. In dem Museum gibt es nun unter anderem eine große Fläche für Sonderausstellungen. Dort ist Raum geschaffen worden, wo Menschen zum Mitmachen und Einbringen ihrer Geschichten eingeladen werden.