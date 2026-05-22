Mehr Touristen im ersten Quartal im Norden

Kiel (dpa/lno) –

Der Tourismus in Schleswig-Holstein ist weiter im Aufwind. Im ersten Quartal stieg die Zahl der Gäste nach Angaben des Statistikamts Nord um 5,8 Prozent auf fast 1,36 Millionen. Bei den Übernachtungen fiel das Plus mit 7,2 Prozent auf gut 4,72 Millionen sogar noch höher aus, wie die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TA.SH) mitteilte. Besonders der März habe sich mit 12,3 Prozent mehr Gästeankünften und 12,7 Prozent mehr Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahresmonat gut entwickelt.

Die aktuellen Zahlen zeigen nach Überzeugung von Tourismusminister Claus Ruhe Madsen (CDU), dass Schleswig-Holstein als Reiseziel weiterhin sehr gefragt ist. «Besonders erfreulich ist, dass wir nicht nur in der Hauptsaison überzeugen.» Der Tourismus sei ein bedeutender Wirtschaftsfaktor im Land, weshalb die Angebote weiterentwickelt werden müssten, so Madsen.

Marktumfeld bleibt schwierig

Aus Sicht des TA.SH-Geschäftsführers Stefan Borgmann bestätigt der positive Jahresauftakt, dass Schleswig-Holstein als Ganzjahresdestination immer stärker wahrgenommen werde. «Für die Tourismusbranche im Land ist das ein wichtiges Signal in schwierigen Zeiten.» Das Marktumfeld bleibe herausfordernd: Kurzfristige Buchungen, steigende Kosten und ein intensiver Wettbewerb begleiten die Branche nach Borgmanns Angaben weiterhin.

Das Statistikamt Nord erfasste den Angaben zufolge im März 3.003 geöffnete Beherbergungsstätten mit knapp 286.500 angebotenen Schlafgelegenheiten.