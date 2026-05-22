Ignacio Buse stürmt von der Quali ins Hamburger Finale

Hamburg (dpa/lno) –

Tennisprofi Ignacio Buse hat sich von der Qualifikation in das Finale des ATP-Turniers am Hamburger Rothenbaum gespielt. Der 22 Jahre alte Peruaner gewann sein Halbfinale gegen den Amerikaner Aleksandar Kovacevic 6:1 und 6:4. Im Finale am Samstag trifft Buse entweder auf Tommy Paul aus den USA oder den Australier Alex de Minaur.

Buse dominierte den ersten Satz mit druckvollen Grundlinienschlägen und starken Aufschlägen. Kovacevic machte nur einen Punkt beim Service des Peruaners. Der Amerikaner war eigentlich schon in der Qualifikation ausgeschieden, hatte als Lucky Loser aber doch noch das Hauptfeld erreicht und in der ersten Runde den an Nummer eins gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime ausgeschaltet.

Deutsches Doppel-Finale bleibt aus

Im zweiten Durchgang war die Partie etwas offener. Bezeichnend, dass Kovacevic beim ersten Matchball von Buse den Ball in das Seitenaus setzte. Von den sechs Deutschen im Hauptfeld war Daniel Altmaier als letzter im Viertelfinale am Donnerstag ausgeschieden.

In der Doppel-Konkurrenz bleibt das von den Fans erhoffte deutsche Finale aus. Jakob Schnaitter und Mark Wallner verloren ihr Halbfinale im Match-Tiebreak 7:6, 3:6, 5:10 gegen Sadio Doumbia und Fabien Reboul. Die Franzosen fordern im Endspiel nun Kevin Krawietz und Tim Pütz. Die Sieger des ATP Finals von 2024 hatten das Endspiel kampflos erreicht, da der Argentinier Guido Andreozzi wegen einer Beinverletzung nicht an der Seite des Franzosen Manuel Guinard antreten konnte.