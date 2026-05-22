Tiere fallen aus Transporter – vier sterben

Bakum (dpa/lni) –

Zehn Ferkel sind in Bakum (Landkreis Vechta) aus einem Tiertransporter auf die Straße gefallen. Drei der Tiere verendeten noch vor Ort, ein weiteres wurde später wegen seiner Verletzungen gekeult, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Sechs der Tiere liefen demnach in ein nahegelegenes Wohngebiet, konnten jedoch wieder eingefangen werden. Ein Amtstierarzt begutachtete anschließend die Schweine.

Nach Angaben der Polizei hatte sich am Donnerstagmorgen während der Fahrt in einer scharfen Kurve mutmaßlich die Ladeklappe des Transporters geöffnet. Ob ein technischer Defekt oder Fehlverhalten des Fahrers die Ursache war, ist dem Polizeisprecher zufolge bislang unklar. Die Tiere fielen daraufhin auf die Straße. Gegen den 31-jährigen Fahrer leitete die Polizei ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Tiergesundheitsgesetz ein.