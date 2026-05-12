Am Mittwoch wird in der Galerie für Fotografie in Hannover (Niedersachsen) eine Ausstellung mit Werken des Fotografen Joachim Giesel eröffnet. Sein Schaffen umfasst 50 Jahre Zeitgeschichte aus Niedersachsen und ganz Deutschland.
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Schlepperballett, Drohnenshow, Feuerwerk: Hamburg feiert den 837. Hafengeburtstag07.05.2026 09:00 Uhr
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Immersive Tutanchamun-Ausstellung in Hannover zeigt Schätze des Pharaonen06.05.2026 17:09 Uhr
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