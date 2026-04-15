Am Freitag startet die Messe „OUTDOOR jagd & natur“ in den Holstenhallen in Neumünster (Schleswig-Holstein). Neu dabei ist die OUTDOOR-Creator Area, ein Bereich für Content Creator der Outdoor-Szene. Dort sind auch die „Waldboyz“ aus Neumünster dabei. Chris und Tim zeigen seit zwei Jahren ihre Abenteuer in der Natur auf YouTube. Die Videos werden tausendfach geklickt.