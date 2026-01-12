Stefan Kuntz ist Ende Dezember von seinem Posten als Sportvorstand des Hamburger SV zurückgetreten. Die Meldung sorgte für Verwunderung, da der Verein unter seiner Führung den Aufstieg schaffte und es sportlich gut lief. Am Wochenende wurde nun bekannt, dass hinter dem Rücktritt offenbar mehr steckt als zunächst kommuniziert: Mehrere HSV-Mitarbeiterinnen werfen ihm sexuelle Belästigung vor. Der Fall Kuntz überschattet das Bundesligaspiel gegen Leverkusen, das am Dienstagabend stattfinden soll.