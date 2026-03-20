Verkehrschaos am Wochenende in Hamburg erwartet – das hilft jetzt

20. März 2026
Am Wochenende könnte es wegen des Hochbahnstreikes zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen kommen. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Hamburg steht ein angespanntes Verkehrswochenende bevor: Der Hamburger Frühlings-Dom lockt voraussichtlich Tausende Menschen in die Stadt, doch zeitgleich sorgen Vollsperrungen auf wichtigen Verkehrsachsen und ein Streik im öffentlichen Nahverkehr für massive Einschränkungen. 

Sowohl Auto als auch Bus und U-Bahn keine Option

Die Autobahn A7 wird zwischen Stellingen und Heimfeld von Freitag (22 Uhr) bis Montag (5 Uhr) für insgesamt 55 Stunden vollständig gesperrt, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Das betrifft auch den Elbtunnel. Zusätzlich sind unweit des Hauptbahnhofs die Berlinertordammbrücke und die Bürgerweide wegen Abrissarbeiten dicht. 

Auch im öffentlichen Nahverkehr kommt es zu erheblichen Ausfällen: Die Gewerkschaft Ver.di hat für Samstag (3 Uhr) bis Sonntag (3 Uhr) einen neuerlichen Warnstreik bei der Hamburger Hochbahn und bei den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein GmbH (VHH) angekündigt. Vom Ausstand nicht betroffen sind S-Bahnen, Fähren und Regionalbahnen.

Wie komme ich trotzdem an mein Ziel?

Viele Hamburger:innen stehen damit vor der Frage, wie sie ihr Ziel überhaupt erreichen können. Taxiunternehmen rechnen mit einem deutlich erhöhten Bedarf: Der Anbieter Hansataxi erwartet nach eigenen Angaben ein bis zu vierfaches Auftragsvolumen und möchte zusätzliches Personal im Callcenter einsetzen.

Der Ridesharing-Anbieter Miles geht nach eigenen Angaben ebenfalls von einer erhöhten Nachfrage aus, zusätzliche Fahrzeuge könnten jedoch nicht bereitgestellt werden. Eine Alternative könnte auch das Fahrrad sein. Zumindest soll das Wetter am Wochenende sonnig und trocken werden.

SAT.1 REGIONAL/dpa

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