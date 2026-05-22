Pünktlich zum Pfingstwochenende öffnet Bäderland jetzt alle Freibäder. Nicht nur im Sommerfreibad Billstedt, sondern in allen sechs Freibädern Hamburgs außer dem Bäderland Bondenwald – dort wird noch bis Mitte Juni renoviert – kann man jetzt ins kühle Nass springen. Das Wasser ist derzeit noch recht frisch, aber das wird sich bald ändern. Für die nächsten Tage ist Sonne angesagt und damit sich niemand einen Sonnenbrand holt, gibt es Sonnenmilch gratis. Die Freibäder sind täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet.
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