Die silberne Landesmedaille ist die höchste Auszeichnung, die das Land Niedersachsen vergeben kann. Mit der Medaille werden verdiente Persönlichkeiten vom Ministerpräsidenten geehrt. Zur Zeit gibt es 20 Männer und Frauen, die diese Medaillen verliehen bekommen haben. Am heutigen Dienstag wurde Ursula von der Leyen (CDU) bei einem Festakt in Hannover von Olaf Lies (SPD) geehrt.
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