Die 18-jährige Katze Lotti gehört im Hagebaumarkt in Plön (Schleswig-Holstein) seit Sommer 2025 fest zum Team – und hat dort sogar ihren eigenen Platz. Sie streift durch die Gänge aus Werkzeug, Schrauben und Farbeimern, begrüßt Kund:innen und sorgt nebenbei für gute Laune. Übernachtet wird allerdings nicht im Markt. Wegen der Alarmanlage geht es nachts in eine kleine Holzhütte auf dem Hof, liebevoll eingerichtet vom Baumarkt-Team.