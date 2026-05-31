Auto kracht nach Unfall in Kneipe

Friesoythe (dpa) –

Ein Auto ist nach einem Verkehrsunfall im niedersächsischen Kreis Cloppenburg in eine Kneipe gekracht und erst am Bartresen zum Stehen gekommen. Die 21-jährige Fahrerin und zwei Besucher des Lokals wurden bei dem Vorfall am Samstagabend leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatte die Frau beim Abbiegen in der Ortschaft Friesoythe einen anderen Wagen übersehen, woraufhin die beiden Fahrzeuge so wuchtvoll zusammenstießen, dass das Auto der Frau danach auch noch die Glasfront der Eckkneipe durchbrach und das Mobiliar zertrümmerte.

Die Höhe des Sachschadens konnten die Ermittler zunächst nicht beziffern. Nach einer ersten Überprüfung sei das Gebäude aber nicht einsturzgefährdet, teilte die Polizei mit. Sanitäter brachten alle drei Verletzten ins Krankenhaus.