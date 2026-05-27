Der Tourismus ist eines der wichtigsten wirtschaftlichen Standbeine für Schleswig-Holstein. Mit Spannung wird deshalb auch immer das Sparkassen Tourismus-Barometer erwartet. Am Mittwoch wurde in den Holstenhallen Neumünster vorgestellt, wie sich der Tourismus 2026 entwickelt, wie viele Gäste den Norden besuchten, welche Regionen und touristischen Angebote besonders beliebt sind und vieles mehr.