Wer auf dem Land wohnt und kein eigenes Auto besitzt, ist beim öffentlichen Nahverkehr oft komplett abgehängt. Busse fahren in vielen Dörfern nur zu bestimmten Zeiten, manchmal auch gar nicht. In der Region Walsrode (Niedersachsen) sorgt deshalb ein ganz besonderes Projekt dafür, dass vor allem ältere Menschen nicht den Anschluss verlieren. Der Bürgerbus wird von Menschen gesteuert, die ehrenamtlich fahren. Die Linie ist fünfmal täglich im Einsatz – wenn eine Viertelstunde vorher angerufen wird, steuert der Bus auch andere Haltepunkte an.
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