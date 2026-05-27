Einsatz an Bundeswehr-Uni: Pulver entpuppt sich als Süßstoff

Ein weißes Pulver hat auf dem Gelände der Universität der Bundeswehr in Hamburg einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. (Symbolbild) Daniel Karmann/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Ein zunächst unbekanntes Pulver in einem Briefumschlag hat für einen Polizei- und Feuerwehreinsatz auf dem Gelände der Helmut-Schmidt-Universität (Universität der Bundeswehr) im Hamburger Stadtteil Jenfeld geführt. Die Substanz habe sich schließlich als Süßstoff herausgestellt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Diese war demnach mit einem Gefahrstoffzug vor Ort.

Einsatzkräfte in Chemikalien-Schutzanzügen hätten das weiße Pulver mit Messgeräten untersucht. Der Einsatz dauerte den Angaben zufolge mehrere Stunden. Laut Polizei hatte ein Mitarbeiter der Universität die Substanz gegen Mittag bemerkt und vorsorglich die Feuerwehr alarmiert.