Sommerliche Temperaturen im Norden: Nach einem Pfingstwochenende mit bis zu 27 Grad legt Petrus am Dienstag noch einmal eine Schippe drauf: bis zu 31 Grad waren es am Dienstag in Hamburg. Bei der Hitze treibt es viele nach draußen – zum Eis essen an die Alster, an den Elbstrand, in den Stadtpark oder einfach an ein schönes schattiges Plätzchen.