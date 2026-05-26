Sommerliche Temperaturen im Norden: Nach einem Pfingstwochenende mit bis zu 27 Grad legt Petrus am Dienstag noch einmal eine Schippe drauf: bis zu 31 Grad waren es am Dienstag in Hamburg. Bei der Hitze treibt es viele nach draußen – zum Eis essen an die Alster, an den Elbstrand, in den Stadtpark oder einfach an ein schönes schattiges Plätzchen.
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