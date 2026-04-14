Die Bundesregierung will die Menschen in Krisen-Zeiten entlasten. Geplant ist, die Energiesteuer auf Diesel und Benzin für zwei Monate um jeweils rund 17 Cent brutto je Liter zu senken. Arbeitgebern soll es in diesem Jahr ermöglicht werden, Krisen-Boni von bis zu 1.000 Euro steuer- und abgabenfrei an ihre Beschäftigten zu zahlen. Für viele Unternehmen in Niedersachsen und Bremen kommen diese Hilfen nicht schnell genug.