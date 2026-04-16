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Die Kirche in Neukirchen an der Flensburger Außenförde (Schleswig-Holstein) rückt immer näher an die Abbruchkante heran: Nur noch rund 19 Meter trennen das Gotteshaus vom Wasser. Die Entwicklung bereitet vielen Menschen in der Gemeinde zunehmend Sorge.

Die Küsten in Schleswig-Holstein sind ständig im Wandel. Besonders entlang der Steilküsten an der Ostsee verändert sich das Bild von Jahr zu Jahr – immer mehr Land geht verloren.

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