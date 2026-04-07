In der Bremischen Bürgerschaft wurde am Dienstag über das Thema „toxische Männlichkeit“ diskutiert. Die Fraktionen von SPD und CDU haben die Veranstaltung „Stärke, Status, Sexismus: Das Comeback der toxischen Männlichkeit“ organisiert. Es sollte über Rollenbilder und gesellschaftliche Entwicklungen diskutiert werden. Die Diskussion wurde im Vorfeld von der „interventionistischen Linken“ kritisiert. Die Aktivist:innen wollten kurz vor Beginn noch ein Zeichen setzen.

Um 18 Uhr startete die Veranstaltung. SAT.1 REGIONAL-Reporterin Sarah Werner war vorher live aus der Bürgerschaft zugeschaltet.