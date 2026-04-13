Seit Montag läuft bundes- und europaweit die sogenannte „Speedweek“. Bis Sonntag kontrolliert die Polizei vermehrt an Auto- und Bundesbahnen, aber auch innerorts, die Geschwindigkeit. In Schleswig-Holstein hat die Polizei am Montag unter anderem auf der B5 bei Heide Jagd auf Temposünder gemacht. Hohe Geschwindigkeitsübertretungen sind dort ausgeblieben, doch vor allem Lkw sind statt der erlaubten 60 km/h dort gerne mal schneller gefahren.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Entlastungen der Bundesregierung angekündigt – wo etwas bei den Verbrauchern ankommt13.04.2026 17:59 Uhr
Die Bundesregierung hat am Montag in Folge des Iran-Kriegs Entlastungen für die Verbraucher:innen angekündigt. Tanken soll günstiger werden, dafür soll die Steuer auf Kraftstoff um 17 Cent...
CO2-Steuer auf Benzin und Diesel soll gesenkt werden – Tankstellen erhöhen weiter die Spritpreise13.04.2026 17:33 Uhr
Die Bundesregierung hat am heutigen Montag bekannt gegeben, dass die CO2-Steuer auf Benzin und Diesel um 17 Cent gesenkt werden soll. Wann, ist noch nicht ganz klar....
„Dispersed Operations 2026“: Luftwaffenübung mit Eurofightern am Flughafen Lübeck13.04.2026 16:04 Uhr
Die Bundeswehr hat in den vergangenen Monaten bereits mehrfach in Norddeutschland den Ernstfall geprobt. Es ging dabei um die Zusammenarbeit der NATO-Einheiten im Bereich der zivilen Infrastruktur....
A7 wird saniert: Monatelange Verkehrsbeeinträchtigung südlich von Hamburg13.04.2026 08:38 Uhr
Auf der A7 südlich von Hamburg sind am Montagmorgen monatelange Bauarbeiten mit einer einspurigen Verkehrsführung in Richtung der Hansestadt gestartet. Zwischen dem Horster Dreieck und der Anschlussstelle...
Piloten-Streik bei Lufthansa und Eurowings: Flüge am Hamburg Airport fallen aus13.04.2026 08:28 Uhr
Nach dem Kabinenpersonal haben nun auch die Pilot:innen der Lufthansa und von Eurowings zum Warnstreik aufgerufen. In Hamburg wurde ein Großteil der insgesamt 130 Abflüge und Ankünfte...
Diskussion um Entlastungspaket der Bundesregierung – Reaktionen aus Schleswig-Holstein10.04.2026 17:16 Uhr
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) wollen etwas gegen die hohen Energie- und Spritpreise tun. Doch dabei haben sie ziemlich...