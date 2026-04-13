Seit Montag läuft bundes- und europaweit die sogenannte „Speedweek“. Bis Sonntag kontrolliert die Polizei vermehrt an Auto- und Bundesbahnen, aber auch innerorts, die Geschwindigkeit. In Schleswig-Holstein hat die Polizei am Montag unter anderem auf der B5 bei Heide Jagd auf Temposünder gemacht. Hohe Geschwindigkeitsübertretungen sind dort ausgeblieben, doch vor allem Lkw sind statt der erlaubten 60 km/h dort gerne mal schneller gefahren.