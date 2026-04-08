Am heutigen Mittwoch ist in Schleswig-Holstein die Spargelsaison offiziell gestartet. Das Wetter hat mitgespielt, doch wirtschaftlich bleibt die Lage angespannt. Auf dem Hof Kaiser in Salem bei Ratzeburg kostet ein Kilo Spargel bis zu 17,90 Euro. Neben den gestiegenen Preisen für Benzin und Energie, ist vor allem die Anhebung des Mindestlohns für viele Anbaubetriebe eine Herausforderung. Damit der Spargel zukünftig bezahlbar bleibt, fordern Agrarverbände und Landwirt:innen eine Ausnahmeregelung für den Mindestlohn von Erntehelfenden.
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Junge Männer vertreten laut der CDU und SPD in Bremen wieder häufiger traditionelle Rollenbilder – auch sexualisierte Gewalt und Frauenhass nehmen zu. „Das Comeback der toxischen Männlichkeit“...
„Stärke, Status, Sexismus: Das Comeback der toxischen Männlichkeit“: Veranstaltung in Bremischer Bürgerschaft07.04.2026 18:04 Uhr
In der Bremischen Bürgerschaft wurde am Dienstag über das Thema „toxische Männlichkeit“ diskutiert. Die Fraktionen von SPD und CDU haben die Veranstaltung „Stärke, Status, Sexismus: Das Comeback...
Wirbel um Seniorenresidenz in Laatzen: Mitarbeiterin erhält kein Gehalt von Ambiente Care07.04.2026 17:28 Uhr
Das Unternehmen Ambiente Care macht derzeit Schlagzeilen, weil es womöglich finanzielle Probleme hat. Vergangene Woche mussten die Bewohner:innen einer Seniorenresidenz in Laatzen (Niedersachsen) plötzlich ausziehen. Auch eine...
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Ursula von der Leyen erhält silberne Landesmedaille in Niedersachsen07.04.2026 15:42 Uhr
Die silberne Landesmedaille ist die höchste Auszeichnung, die das Land Niedersachsen vergeben kann. Mit der Medaille werden verdiente Persönlichkeiten vom Ministerpräsidenten geehrt. Zur Zeit gibt es 20...