Am heutigen Mittwoch ist in Schleswig-Holstein die Spargelsaison offiziell gestartet. Das Wetter hat mitgespielt, doch wirtschaftlich bleibt die Lage angespannt. Auf dem Hof Kaiser in Salem bei Ratzeburg kostet ein Kilo Spargel bis zu 17,90 Euro. Neben den gestiegenen Preisen für Benzin und Energie, ist vor allem die Anhebung des Mindestlohns für viele Anbaubetriebe eine Herausforderung. Damit der Spargel zukünftig bezahlbar bleibt, fordern Agrarverbände und Landwirt:innen eine Ausnahmeregelung für den Mindestlohn von Erntehelfenden.