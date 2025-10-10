Eigentlich ist Safran im mittleren Orient und im Süden Europas zu Hause, seit drei Jahren wächst das edle Gewürz aber auch in Helmstedt. Josif-Julian Burglechner und seine Frau Stefanie Wenzel haben im heimischen Garten begonnen und bauen Safran inzwischen auch im Nachbarort Offleben an. Rund 10.000 Krokusse haben sie dort gepflanzt. Noch ist die Ernte klein, doch die Knollen vermehren sich jedes Jahr. Von dem Anbau leben können die beiden noch nicht, dennoch stecken sie fast jede freie Minute in die Produktion. Selbst die Blütenreste werden zu Marmelade oder Keksen verarbeitet – echtes Safran-Handwerk aus Niedersachsen.