Mit möglichst wenig Geld den maximalen Gewinn erzielen. Immer häufiger werben selbsternannte Finanzexpert:innen online dafür, mit wenigen Klicks und ein paar Euro in kurzer Zeit reich werden zu können. Vor allem bei jüngeren Menschen erfreuen sich sogenannte „Finfluencer“, also Finanz-Influencer in den sozialen Medien einer immer größeren Beliebtheit. Mit Posts zu Themen wie Vermögensaufbau oder Altersvorsorge wird teilweise ein Millionenpublikum erreicht.



Doch wie seriös sind diese Ratschläge eigentlich? Darüber hat SAT.1 REGIONAL-Moderator Uwe Willmann mit Marcus Wewer, dem Leiter der Verbraucherzentrale in Bremen, gesprochen.