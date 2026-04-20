16-Jähriger stirbt bei Unfall in Hemmoor – vier weitere Verletzte

20. April 2026
Ein 16-Jähriger ist bei einem Unfall ums Leben bekommen – vier weitere Menschen wurden schwer und lebensgefährlich verletzt. Foto: Fabian Höfig/NEWS5/dpa

Ein 16-Jähriger ist bei einem Unfall in der Ortschaft Heeßel in Hemmoor (Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen) ums Leben gekommen. Das Auto sei am Sonntagabend in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, sagte eine Polizeisprecherin. Einer der Beifahrer starb, zwei weitere 16 Jahre alte Mitfahrer wurden lebensgefährlich verletzt, der 18 Jahre alte Fahrer und ein vierter Beifahrer schwer. Alle kommen aus der Stadt Hemmoor. 

Rund 100 Angehörige und Bekannte kamen zur Unfallstelle und erschwerten die Rettungsmaßnahmen. Es seien zahlreiche Polizist:innen und ein Diensthundeführer nötig gewesen, um die Unfallaufnahme durchzuführen. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ermittelt die Polizei noch.

SAT.1 REGIONAL/dpa

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