Bus in Lübeck muss stark bremsen – acht Menschen verletzt

Lübeck (dpa/lno) –

Nach einer starken Bremsung eines Busses in Lübeck sind am Vormittag acht Menschen verletzt worden. Ein 74-Jähriger erlitt schwere Verletzungen, die übrigen wurden leicht verletzt, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Darunter war auch ein achtjähriges Kind.

Nach Polizeiangaben musste der Busfahrer an der Bushaltestelle Fackenburger Allee stark abbremsen, weil ihm ein Radfahrer auf der Busspur die Vorfahrt nahm. Der Radfahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort.