Temperaturen von bis zu 28 Grad werden am Wochenende in Schleswig-Holstein erwartet – perfekt, dass ein langes Wochenende bevorsteht. Der Tag der Arbeit wird damit fast zum inoffiziellen Start in den Sommer. An den Küsten dreht sich jetzt vieles um Strandkörbe, Eis und Wassersport. Besonders an der Ostsee rund um Kiel herrscht schon jetzt ein reger Betrieb.
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