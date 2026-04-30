Trotz aller Bemühungen des Betreibers steht Deutschlands größte Suchtklinik für Kinder und Jugendliche in Ahlhorn bei Oldenburg (Niedersachsen) vor dem Aus. Grund ist ein Streit um die Finanzierung: Die Rentenversicherung will die gestiegenen Kosten für die Therapieplätze weiterhin nicht übernehmen. Die Versorgung der rund 60 Patient:innen ist derzeit nur noch bis Ende Juni gesichert. Kommt es bis dahin zu keiner Einigung, droht eine Schließung der Klinik. Als Alternative käme lediglich ein Weiterbetrieb als Jugendhilfeeinrichtung ohne ärztliche Betreuung infrage.
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