Der offizielle Start in die neue Gartensaison hat am Donnerstag in einem Zierpflanzenbetrieb in Halstenbek (Schleswig-Holstein) stattgefunden. Die geladenen Gäste, allesamt Garten- und Blumenfreunde, staunten nicht schlecht, wie groß die blühende Pflanzenvielfalt in diesem Jahr ausfällt.
Der offizielle Start in die neue Gartensaison hat am Donnerstag in einem Zierpflanzenbetrieb in Halstenbek (Schleswig-Holstein) stattgefunden. Die geladenen Gäste, allesamt Garten- und Blumenfreunde, staunten nicht schlecht, wie groß die blühende Pflanzenvielfalt in diesem Jahr ausfällt.