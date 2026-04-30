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Der offizielle Start in die neue Gartensaison hat am Donnerstag in einem Zierpflanzenbetrieb in Halstenbek (Schleswig-Holstein) stattgefunden. Die geladenen Gäste, allesamt Garten- und Blumenfreunde, staunten nicht schlecht, wie groß die blühende Pflanzenvielfalt in diesem Jahr ausfällt.

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