Mehr als 500 Menschen haben am Sonntagnachmittag in Hamburg eines 11-jährigen Radfahrers gedacht, der vergangene Woche nach einer Kollision mit einem Lkw gestorben war. Für eine Mahnwache versammelten sie sich auf der Winsener Straße, wo sich der Unfall wenige Tage zuvor ereignet hatte, und blockierten zeitweise die Fahrbahn.