Mehr als 500 Menschen haben am Sonntagnachmittag in Hamburg eines 11-jährigen Radfahrers gedacht, der vergangene Woche nach einer Kollision mit einem Lkw gestorben war. Für eine Mahnwache versammelten sie sich auf der Winsener Straße, wo sich der Unfall wenige Tage zuvor ereignet hatte, und blockierten zeitweise die Fahrbahn.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“
Ein Jahr nach tödlichen Polizeischüssen: Hunderte gedenken Lorenz A. in Oldenburg20.04.2026 13:08 Uhr
In Oldenburg (Niedersachsen) haben am Sonntag Hunderte Menschen an Lorenz A. erinnert und gegen Polizeigewalt demonstriert. Der 21-Jährige war in der Nacht zu Ostersonntag 2025, durch Schüsse...
16-Jähriger stirbt bei Unfall in Hemmoor – vier weitere Verletzte20.04.2026 09:13 Uhr
Ein 16-Jähriger ist bei einem Unfall in der Ortschaft Heeßel in Hemmoor (Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen) ums Leben gekommen. Das Auto sei am Sonntagabend in einer Kurve von...
Tödlicher Abbiegeunfall in Hamburg-Billbrook: Fahrradfahrer von Lkw erfasst17.04.2026 17:46 Uhr
Am Freitagnachmittag ist es in Hamburg-Billbrook zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Radfahrer gekommen, bei dem dieser tödlich verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeuginnen und...
Cold Case in Hamburg: Mordprozess nach 43 Jahren17.04.2026 15:05 Uhr
Ein 43 Jahre alter Kriminalfall wird seit Freitag vor dem Landgericht Hamburg verhandelt. Im Januar 1983 wurde eine transsexuelle Prostituierte in ihrem Wohnwagen erschossen. Erst im November...
Leiche am Hamburger Jungfernstieg aus Wasser geborgen17.04.2026 10:26 Uhr
In der Binnenalster in Hamburg ist eine Leiche gefunden worden. Mitarbeiter der Alstertouristik hatten am Morgen den Mann auf dem Bauch treibend im Wasser entdeckt, wie ein...
Elbtunnel und A7: Vollsperrung bis Montag17.04.2026 09:22 Uhr
Wegen einer Vollsperrung der A7 und des Elbtunnels müssen Autofahrer im Raum Hamburg an diesem Wochenende Umwege und Behinderungen in Kauf nehmen. Die Autobahn wird am Freitagabend...